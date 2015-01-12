Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Veronica Lario flirta con uomo misterioso: paparazzata al ristorante

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, starebbe flirtando con un misterioso uomo brizzolato. O si tratta di una semplice amicizia? I due sono stati immortalati all'uscita del ristorante Il Baretto del Carlton Hotel Baglioni, posto pieno di paparazzi perché ritrovo dei vip.

L'uomo accarezza e bacia Veronica Lario. Lei è sorridente e ricambia le carezze. Insomma, Veronica ha ritrovato l'amore. Chissà cosa penserà Silvio Berlusconi? Beh, non può certo infuriarsi e fare scenate di gelosia, lui che sta con una ventenne (Francesca Pascale, ndr).

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gigi D'Alessio rischia processo per rapina: rubò fotocamera a paparazzi

Articolo Successivo

Suv Jaguar in arrivo: immagine online di F-Pace

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019