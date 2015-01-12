Veronica Lario flirta con uomo misterioso: paparazzata al ristorante

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, starebbe flirtando con un misterioso uomo brizzolato. O si tratta di una semplice amicizia? I due sono stati immortalati all'uscita del ristorante Il Baretto del Carlton Hotel Baglioni, posto pieno di paparazzi perché ritrovo dei vip.

L'uomo accarezza e bacia Veronica Lario. Lei è sorridente e ricambia le carezze. Insomma, Veronica ha ritrovato l'amore. Chissà cosa penserà Silvio Berlusconi? Beh, non può certo infuriarsi e fare scenate di gelosia, lui che sta con una ventenne (Francesca Pascale, ndr).