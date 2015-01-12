Loading...

Suv Jaguar in arrivo: immagine online di F-Pace

12/01/2015

Jaguar produrrà un Suv. Non l'aveva mai fatto finora. Il nuovo Suv del glorioso marchio automobilistico inglese si chiamerà F-Pace.

Nelle ultime ore è stata diffusa online una foto che ritrae la parte posteriore del nuovo Suv Jaguar che, secondo le prime indiscrezioni, si fonda sulla C-X17.

Sebbene il veicolo sia robusto e imponente come tutti i Suv, in casa Jaguar si dice che F-Pace sarà molto sportivo. Ralf Speth, manager di Jaguar Land Rover, ha detto: "Suv e 4x4 sono una prerogativa di Land Rover e la vettura Jaguar è molto più orientata alla strada".

F-Pace verrà prodotto nello stabilimento di Solihull di JLR, garantendo altresì lavoro a circa 1300 persone.
