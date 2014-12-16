Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Veronica Maya non presenterà "Linea Bianca": Rai le dà benservito

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il siparietto 'piccante' durante il "Tale e Quale Show" ha portato i vertici Rai a dare il benservito a Veronica Maya. La notizia è stata riportata da Libero.

Pare che la Rai abbia deciso di lasciare la Maya a casa dopo l'avventura allo Zecchino d’Oro. Veronica, infatti, non presenterà "Linea Bianca" nuova trasmissione che inizierà il 27 dicembre prossimo su Rai 1. Strano, visto che Veronica, qualche tempo fa, aveva asserito di essere stata scelta per la conduzione di "Linea Bianca". Il presentatore di quest'ultima trasmissione, infatti, sarà Massimiliano Ossini.

Attualmente non si sa se ci sia un collegamento tra il siparietto 'piccante' della Maya e l'esclusione dalla conduzione di "Linea Bianca". Una cosa è certa: tra i due litiganti Ossini gode. Nonostante la Rai sembri scettica sulla professionalità della showgirl, molti ritengono che il successo di Veronica aumenti nel tempo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Big Hero 6", count down per approdo al cinema: San Fransokyo verrà salvata?

Articolo Successivo

Rudi Garcia squalificato per 2 giornate: ha schiaffeggiato steward

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018