Veronica Maya non presenterà "Linea Bianca": Rai le dà benservito

Il siparietto 'piccante' durante il "Tale e Quale Show" ha portato i vertici Rai a dare il benservito a Veronica Maya. La notizia è stata riportata da Libero.

Pare che la Rai abbia deciso di lasciare la Maya a casa dopo l'avventura allo Zecchino d’Oro. Veronica, infatti, non presenterà "Linea Bianca" nuova trasmissione che inizierà il 27 dicembre prossimo su Rai 1. Strano, visto che Veronica, qualche tempo fa, aveva asserito di essere stata scelta per la conduzione di "Linea Bianca". Il presentatore di quest'ultima trasmissione, infatti, sarà Massimiliano Ossini.

Attualmente non si sa se ci sia un collegamento tra il siparietto 'piccante' della Maya e l'esclusione dalla conduzione di "Linea Bianca". Una cosa è certa: tra i due litiganti Ossini gode. Nonostante la Rai sembri scettica sulla professionalità della showgirl, molti ritengono che il successo di Veronica aumenti nel tempo.