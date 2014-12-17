"Big Hero 6", count down per approdo al cinema: San Fransokyo verrà salvata?

Domani, 18 dicembre 2014, arriverà nelle sale italiane "Big Hero 6", pellicola d'animazione firmata Disney e diretta da Chris Williams e Don Hall.

"Big Hero 6" trae ispirazione all’omonimo fumetto della Marvel ed ha come protagonisti Hiro, bimbo amante della robotica, e Baymax, un robot realizzato per assistere le persone. Tra i personaggi presenti nel film ricordiamo Tadashi, Go Go Tamago, e Fred. Si crea così un gruppo che dovrà salvare la città di San Fransokyo.

Chissà se "Big Hero 6" riscuoterà lo stesso successo di "Frozen – Il regno di ghiaccio"? Vedremo. I protagonisti della nuova pellicola Disney diventano dei piccoli supereroi che hanno il compito di evitare la distruzione di San Fransokyo.

Una curiosità: le voci di Baymax e Zia Cass sono rispettivamente di Flavio Insinna e Virginia Raffaele, personaggi noti in tv. La colonna sonora, invece, è stata realizzata dal rapper Moreno. Insomma, i presupposti per un grande successo ci sono tutti.