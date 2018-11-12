Home Gossip Veronica Satti minacciata di morte dalle fan di Francesco Monte?

di Redazione 12/11/2018

Grande Fratello Vip al centro delle news. Veronica Satti minacciata di morte dai fan di Francesco Monte? Ecco cosa sta succedendo nel corso di queste ultime ore. Veronica Satti minacciata di morte, perché? Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di vedere Francesco Monte al centro di un accesissimo dibattito. L'ex tronista è stato pesantemente attacco per via della sua frase: "Due donne che si baciano m fanno schifo". Lo scorso anno Giulia De Lellis è stata pesantemente rimproverata per una frase detta contro le coppie omosessuali. Come dimenticare la reazione di Alfonso Signorini in quel caso... Peccato però che in molti si aspettavano una reazione simile anche per Francesco Monte. A sostenere questa testi anche Verinica Satti minacciata di morte dopo aver sostenuto che la produzione del reality difende a spada tratta l'ex tronista. Francesco Monte protetto al Grande Fratello Vip? Secondo alcuni volti noti del mondo dello spettacolo Francesco Monte protetto al Grande Fratello Vip lascia tutti senza parole. I fan dell'ex tronista non credono sia possibile e pochi giorni dopo le critiche di Veronica Satti ecco che arrivano le minacce di morte. La figlia di Bobby Solo, secondo quanto reso noto anche dal magazine Lanostratv.it, pare che sia stata costretta a chiudere il suo profilo Instagram dopo vari episodi di ciber bullismo. Attaccata per i baci con la fidanzata? La figlia di Bobbi Solo, Veronica Satti minacciata di morte dalle fan di Francesco Monte avrebbero attaccato la ragazza nelle foto insieme alla sua attuale compagna. Il tutto sarebbe andato a sostegno dell'ex tronista, che comunque aveva giustificato la sua frase come impeto di gelosia nei confronti di Giulia Salemi. Veronica Satti momentaneamente ha dovuto chiudere il suo profilo Instagram, ma Francesco Monte come si giustificherà nei confronti della ragazza una volta abbandonato il cuscinetto del Grande Fratello Vip?

