Home Anticipazioni Uomini e Donne Alessandra Sgolastra corteggiatrice? Su Instagram la conferma

Alessandra Sgolastra corteggiatrice? Su Instagram la conferma

di Redazione 09/11/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel corso della settimana le anticipazioni di Uomini e Donne si sono concentrate su Alessandra Sgolastra corteggiatrice per Andrea Ceriolo. Il che, se dovesse succedere, potrebbe avere anche degli aspetti comici. Perché corteggiarsi in uno show quando tutto poteva nascere tranquillamente? Andrea Cerioli l'uomo che tutte vorremmo? Inutile sottolineare come Andrea Cerioli sia riuscito a conquistare il popolo femminile nel corso della sua esperienza Temptation Island Vip. Le attenzioni riservata ad Alessandra Sgolastra, ferita dalle parole e gli atteggiamenti del fidanzato Andrea Zenga, hanno fatto pensare al popolo femminile che Andrea Cerioli è l'uomo che tutte vorremmo. Dolce, premuroso, attento ai dettagli e capace di farci sentire delle principesse... Poi però decide di accettare il trono a Uomini e Donne, di nuovo. Cosa sta succedendo? Alessandra Sgolastra corteggiatrice a Uomini e Donne? Nel corso delle ultime ore la verità circa Alessandra Sgolastra a Uomini e Donne è arrivata su Instagram. Nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la fidanzata di Temptation Island Vip, su Andrea Cerioli e il suo ruolo di corteggiatrice risponde: "No, non andrò a corteggiare Andrea Cerioli. La scelta di Cerioli di salire sul trono? Non voglio commentarla". Ad una domanda che un fan le ha fatto ad Alessandra Sgolastra, circa i momenti più belli di Temptation Island che le mancano di più ha risposto: "Tutte le chiacchiere sulle poltrone rotonde"... Esplicito riferimento all'ex tentatore? "Non voglio uscire con una diciottenne, mia nipote ha quell'età" In questo frangente però Andrea Cerioli ha iniziato il suo percorso come tronista bis a Uomini e Donne. Il ragazzo ha incontrato una corteggiatrice Michelle, che ha portato subito in esterna. L'uscita però non sarebbe andata come lui sperava. Subito dopo, invece, ha deciso di convocare tre giovani corteggiatrici, Giulia, Valentina e Liviana eliminandole subito: "Non voglio uscire con una diciottenne, mia nipote ha quell'età".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp