Copenaghen cambia veste per affrontare effetti cambiamenti climatici: piazze raccoglieranno acqua
di Redazione
30/01/2015
Copenaghen si prepara ad affrontare le conseguenze traumatiche dei cambiamenti climatici mutando il suo aspetto. Lo studio di architettura Tredje Natur ha creato un progetto avveniristico che cambia volto alla capitale danese.
Per affrontare al meglio gli effetti dei cambiamenti climatici, Copenaghen cambierà veste: le strade limitrofe, ad esempio, rappresenteranno canali per far defluire l'acqua verso il porto; le piazze, invece, raccoglieranno l'acqua dei tetti dei palazzi vicini.
Probabilmente i danesi sono rimasti scossi dal nubifragio del 2011 a Copenaghen, che provocò danni per oltre un miliardo di dollari.
Redazione