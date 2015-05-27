Loading...

"Pitza e datteri", Kamkari presenta commedia sull'integrazione

27/05/2015

Fariborz Kamkari, cineasta curdo divenuto celebre per la pellicola "I fiori di Kirkuk", presenta "Pitza e datteri", commedia esaltante che verrà proiettata nei cinema a partire da domani, 28 maggio 2015.

Il regista ha deciso di mettere in risalto, in "Pitza e datteri", i mille problemi, a cominciare da quelli di integrazione, che incontra una comunità musulmana in Italia. I membri della comunità devono fare i conti, ogni giorno, con la modernità; insomma il loro credo deve spesso piegarsi alle usanze occidentali.

"Bisogna rompere il ghiaccio su argomenti delicati e parlare della ricerca delle comunità musulmane di trovare un equilibrio per vivere nel mondo moderno", ha asserito Kamkari nel corso di una conferenza stampa.

Il regista curdo, insomma, ha voluto parlare di integrazione in chiave comica, dimostrando che, alla fine, non è male abbinare pizza e datteri.

