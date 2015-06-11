Cara Mineo, Castiglione querela Buzzi per calunnia aggravata
di Redazione
11/06/2015
Salvatore Buzzi è stato querelato dal sottosegretario all'Agricoltura, Castiglione, per calunnia aggravata. Buzzi ha riferito ai pm di voler riflettere un po' prima di parlare del Cara di Mineo perché altrimenti "casca il governo". Nella querela Castiglione sottolinea di non conoscere Buzzi e di aver sempre agito "in trasparenza e nel rispetto della legalità". Buzzi avrebbe riferito ai pm che Castiglione ambiva al Cara di Mineo. Il sottosegretario, invece, nega tutto. Difficile, attualmente, fare un po' di chiarezza in questa losca vicenda di corruzione e corrotti.
