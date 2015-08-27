Home Esteri Washington: cucciolo panda muore, gemello sta bene

Washington: cucciolo panda muore, gemello sta bene

di Redazione 27/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Brutta notizia proveniente da Washington. Uno dei gemellini di panda gigante nati recentemente nel National Zoo non è riuscito a sopravvivere. Il cucciolo era venuto alla luce tre giorni fa. Il personale dello zoo ha assicurato, invece, che il gemello gode di ottima salute In questi ultimi giorni, il personale del National Zoo scambiava costantemente i due cuccioli, in modo che ognuno potesse 'familiarizzare' con la madre e, ovviamente, allattare. Uno di essi, però, era più piccolo e delicato: gli operatori dello zoo hanno tentato, invano, di salvarlo con latte artificiale ed antibiotici. La madre dei due cuccioli, Mei Xiang, preferiva allattare il piccolo più sano: lo prevedono, del resto, le leggi della natura. Il personale del National Zoo, allora, ha cercato di salvare il cucciolo più fragile in ogni modo. Niente da fare. Il tasso di sopravvivenza dei panda che oggi nascono in cattività è pari all'80%; qualche anno fa sfiorava il 20%. Il parto dei due cuccioli, avvenuto qualche giorno fa, era stato seguito in streaming da tantissime persone. La diretta era stata organizzata dallo stesso National Zoo di Washington.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp