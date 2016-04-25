Home Home WhatsApp: messaggio buono acquisto Zara è truffa!

di Redazione 25/04/2016

WhatsApp, servizio di instant messaging, è diffusissimo. Occhio però a una truffa che potrebbe costarvi l'esborso di un ingente quantitativo di denaro. Zara non vi sta offrendo nessun buono acquisto! Qualche malintenzionato si è messo in testa di truffare moltissimi utenti di WhatsApp. Come? Con un messaggio che invita a rispondere a diverse domande sul sito di Zara. In realtà non si tratta del sito web del celebre brand di moda, ma uno simile. Una truffa architettata per far iscrivere molti utenti, inconsapevolmente, a un servizio a pagamento. Se ricevete un messaggio da uno dei vostri contatti che vi invita a rispondere ad alcune, semplici, domande per ottenere un buono acquisto di 150 euro, da spendere in uno store Zara, siete finiti nel mirino dei truffatori. Non rispondete a nulla! Nessuno vi sta offrendo qualcosa, ma vogliono solo iscrivervi a un servizio a pagamento. Rischiate così di perdere molto denaro. Il messaggio, se non state attenti, sembra verosimile: proviene da un vostro contatto, che vi invita a cliccare il link e rispondere a una serie di domande; per essere ancora più allettante, il messaggio contiene la scritta "Appena presooo", e una emoji furbastra. Se si clicca il link contenuto nel messaggio, si viene rimandati a un finto sito di Zara e si dovrà rispondere a domande del tipo "con che frequenza acquisti?" oppure "sei già cliente?". Dopo aver risposto ai quesiti si entra subito nel club dei grandi vincitori ma per spendere il buono acquisto di 150 euro da Zara bisogna condividere il messaggio con almeno 3 gruppi o 10 contatti. Il finto messaggio rischia, in tal modo, di far cadere nel tranello moltissime persone, giudicando che ormai tutti, o quasi, sfruttano le potenzialità di WhatsApp per lavoro o tempo libero. Dopo aver inserito i 10 contatti si viene spediti in un sito di gossip e l'iscrizione a un servizio a pagamento è automatica. Attenzione! Hacker e truffatori sul web continuano ad ideare stratagemmi originali per imbrogliare gli internauti e lucrare alle loro spalle. WhatsApp, oggi, è ritenuto un ottimo strumento dagli hacker per fare business. Per evitare le truffe non cliccate mai sui link contenuti nei messaggi che ricevete, neanche se inviati dai vostri contatti. Inoltre non bisogna mai inserire i dati personali dei vostri account per accedere ai vari servizi web: è proprio questo ciò che vogliono i pirati informatici! L'obiettivo degli hacker è, solitamente, quello di appropriarsi dei dati personali degli utenti o provocare l'iscrizione in servizi a pagamento. Se ricevete il messaggio sul presunto buono acquisto di 150 euro da spendere da Zara, dunque, cancellatelo subito perché è una truffa bella e buona! Nessuno vuole regalarvi nulla, anzi vi vogliono sottrarre denaro senza che voi lo sappiate. Non cliccate link e non rispondere a quesiti online. Spesso le app per riconoscere malware o virus non sono in grado di riconoscere le minacce ed avvertire gli utenti, quindi occorre la massima attenzione quando si utilizza WhatsApp. Inoltre, non inoltrate il messaggio truffa ai vostri contatti perché rischiate di amplificare il meccanismo fraudolento architettato da cinici malfattori.

