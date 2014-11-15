India, donne sterilizzate morte per topicida presente nei farmaci

Giorni fa avevamo riportato la notizia delle donne indiane morte dopo una sterilizzazione di massa. Ebbene, le autorità sanitarie indiane hanno reso noto che la morte delle 14 donne è stata dovuta a un topicida contenuto nei medicinali somministrati per effettuare la sterilizzazione.

"Da un primo esame sembra che la salute delle donne operate nel campo sanitario si è aggravata dopo aver preso le medicine contaminate con fosfuro di zinco", ha asserito un membro del dipartimento indiano della Sanità.

Una vicenda non poco inquietante accaduta in una nazione che dovrebbe, decisamente, avere più rispetto per donne e bimbi.