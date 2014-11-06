Il Segreto: Maria e Gonzalo, fanno sognare come Pepa e Tristan

Da qualche mese è iniziata la seconda stagione della fortunatissima soap spagnola Il Segreto. Il finale della prima serie, con la morte della levatrice Pepa, interpretata dalla bravissima Megan Montaner, ha deluso in tanti.

In molti hanno affermato che non avrebbero più visto Il Segreto senza Pepa Balmes. E invece così non è stato. A pochi mesi dall’inizio della seconda stagione, Il Segreto conferma gli ottimi risultati in termini di ascolti della prima serie.

Le opinioni sparse sul web, specie sulle numerose pagine facebook dedicate alla soap e ai suoi protagonisti, confermano che Maria e Gonzalo sono riusciti a farsi sognare proprio come la levatrice e il capitano.

I mille ostacoli che si frappongono all’amore passionale e delicato, tra la figlioccia di Donna Francisca e il figlio ritrovato di Pepa, non possono non farci fantasticare ad occhi aperti. Se non vogliamo attendere ancora mesi e mesi per la messa in onda delle nuove puntate, non resta che consultare le anticipazioni Il Segreto così da sapere se il destino di Maria e Gonzalo sarà più fortunato di quello di Tristan e Pepa.