Home Musica Yes, Chris Squire è morto: bassista e cofondatore band

Yes, Chris Squire è morto: bassista e cofondatore band

di Redazione 29/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un altro grande personaggio del mondo del rock è morto. Gli Yes, celebre band rock, hanno reso noto che è venuto a mancare, nelle ultime ore, Chris Squire, bassista e cofondatore della band. L'artista era affetto da una grave forma di leucemia. Squire, figlio di una casalinga e un tassista, venne espulso dalla scuola per i suoi capelli, giudicati troppo lunghi dagli insegnanti. Chris non volle più frequentare quell'istituto. Prima di formare gli Yes, Squire fondò altri gruppi, come i The Syn e i Mabel Greer's Toyshop. Chris diede vita agli Yes con Jon Anderson, Tony Kaye, Bill Bruford e Peter Banks. Il primo disco del gruppo risale al 1969; l'ultimo, "Heaven & Earth", all'anno scorso. Squire è stato l'unico dei membri degli Yes a partecipare alla registrazione di tutti gli album.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp