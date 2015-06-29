Loading...

Eurospin ritira salame 'La Bottega del Gusto': presenza batterio

Redazione Avatar

di Redazione

29/06/2015

Chi, nei giorni scorsi, ha acquistato salame all'Eurospin, nota catena tedesca di supermarket, deve fare attenzione. In particolare, Eurospin ha ordinato il ritiro dal commercio di un tipo di salame, la cui confezione pesa 250 grammi, prodotto da 'La Bottega del Gusto'. Eurospin, mediante un comunicato, ha invitato chi avesse acquistato il salame, con scadenza 24 luglio 2015 e n. di lotto LFA1696R81, a non consumarlo e riportarlo immediatamente al supermarket. Pare che all'interno del salame in questione sia stata accertata la presenza di un batterio; quindi mangiare tale alimento potrebbe rivelarsi molto dannoso per la salute. Eurospin ha dichiarato che il prodotto era stato messo sugli scaffali delle seguenti regioni italiane: Sicilia, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Calabria, Trentino Alto Adige e Sardegna. Attenzione a non consumare tale salame!
