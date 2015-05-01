Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Youth - La Giovinezza", Paolo Sorrentino propone nuovo capolavoro: dal 21 maggio al cinema

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Paolo Sorrentino vuole sorprendere ancora una volta, dopo il successo de "La Grande Bellezza", con "Youth - La Giovinezza", film in concorso al Festival di Cannes.

Certo non sarà facile per Sorrentino replicare il successo de "La Grande Bellezza", pellicola che gli ha permesso di vincere un Oscar per il Miglior film straniero, ma tentar non nuoce. Il nuovo film del cineasta italiano narra la storia di un attempato direttore d'orchestra che decide di trascorrere una vacanza in un albergo tra le Alpi. A vestire i panni del protagonista è un grande Michael Caine.

Nel cast di "Youth - La Giovinezza" troviamo attori del calibro di William Defoe e Jane Fonda. Il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino uscirà nei cinema italiani il prossimo 21 maggio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alcolici nemici del girovita: calorie vanno indicate sulle bottiglie

Articolo Successivo

Michelle Hunziker muta abitudini alimentari per amore: "Tomaso va matto per la carne"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018