"Youth - La Giovinezza", Paolo Sorrentino propone nuovo capolavoro: dal 21 maggio al cinema

Paolo Sorrentino vuole sorprendere ancora una volta, dopo il successo de "La Grande Bellezza", con "Youth - La Giovinezza", film in concorso al Festival di Cannes.

Certo non sarà facile per Sorrentino replicare il successo de "La Grande Bellezza", pellicola che gli ha permesso di vincere un Oscar per il Miglior film straniero, ma tentar non nuoce. Il nuovo film del cineasta italiano narra la storia di un attempato direttore d'orchestra che decide di trascorrere una vacanza in un albergo tra le Alpi. A vestire i panni del protagonista è un grande Michael Caine.

Nel cast di "Youth - La Giovinezza" troviamo attori del calibro di William Defoe e Jane Fonda. Il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino uscirà nei cinema italiani il prossimo 21 maggio.