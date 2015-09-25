Home Home Zucchero Compie 60 anni: Tanta Voglia di Cantare ed Emozionare

di Redazione 25/09/2015

Tanti auguri a Zucchero, straordinario bluesman italiano che oggi compie 60 anni, di cui 40 passati a suonare, a cantare e ad emozionare il pubblico italiano e straniero Veramente tante le soddisfazioni ottenute finora dal cantautore italiano, come la vittoria al Festivalbar e i milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ricordiamo che Zucchero, dopo aver partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, nella sezione giovani, approdò nella sezione Big ma il suo brano "Donne" venne praticamente snobbato. In realtà, successivamente, "Donne" è diventato un vero 'cavallo di battaglia' del bluesman italiano. Zucchero è uno dei cantautori italiani più prolifici: ha realizzato molti dischi di successo, come "Rispetto" e "Oro Incenso e Birra". Ne ha fatta di strada Zucchero. Oggi è un cantautore apprezzato in tutto il mondo che, a 60 anni, non pensa minimamente di lasciare il mondo della musica. Tempo fa, disse: "Nel momento in cui perderò il fuoco, in cui mi accorgerò che ho messo il pilota automatico, come tanti miei colleghi, lascio e vado a fare il fonico per i Nomadi, che era poi il mio sogno da bambino". Insomma, Zucchero non vuole lasciare la musica, anzi il prossimo anno, a settembre, si esibirà all'Arena di Verona. In programma ci sono ben 10 date! Il cantante di "Senza una donna" ha collaborato con 'mostri sacri' della musica italiana ed internazionale come Eric Clapton, U2, Claudio Baglioni, Jovanotti, Luciano Pavarotti, Lucio Dalla e Mina. Qualche giorno fa, durante la performance live degli U2 a Torino, Zucchero è stato invitato da Bono Vox a salire sul palco e cantare assieme a lui "I still haven't found what I'm looking for". Tanti auguri Adelmo!

