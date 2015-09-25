Home Gossip Fabrizio Corona Innamorato di Silvia Provvedi? Beccati da 'Chi'

di Redazione 25/09/2015

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. A quanto pare l'ex paparazzo avrebbe ritrovato l'amore dopo l'uscita dal carcere di Opera. Lo testimoniano alcune foto pubblicate da "Chi" Come tutti ben sanno, dopo aver lasciato il carcere di Opera, Fabrizio Corona si recò in una delle comunità Exodus di don Mazzi per intraprendere un percorso di 'rinascita'. L'ex paparazzo ci sta riuscendo (lo ha dichiarato anche lo stesso don Mazzi) ma si sente spesso solo. Fabrizio ha bisogno di innamorarsi nuovamente. Ebbene, pare proprio che il cuore di Corona sia tornato a battere per una nuova donna. Volete sapere chi? Silvia Provvedi, la ragazza che insieme alla gemella Giulia ha trionfato all'Isola dei Famosi. Silvia è andata a trovare Fabrizio nella comunità Exodus e, dalle foto pubblicate da "Chi", si può constatare che i due non sono semplici amici. Una bella notizia, dunque, per tutti i fan di Fabrizio Corona, che pian piano sta riprendendo in mano la sua vita, dopo episodi non proprio lieti sia sul piano personale che professionale. Fabrizio ha avuto relazioni con donne famose come Belen Rodriguez e Nina Moric, ma si è trattato sempre di storie inconsistenti, temporanee. Chissà se adesso Corona ha trovato l'amore vero? Se lo augura anche lo stesso Don Mazzi, visto che tempo fa dichiarò che Fabrizio Corona sta male senza una fidanzata. Fabrizio Corona, dopo il carcere, sta iniziando una vita nuova. Si è fidanzato con Silvia Provvedi e sarebbe entrato nel team editoriale dell’edizione italiana di Playboy. Chi saranno le modelle che appariranno sulla prima cover prodotta da Corona? Immaginate un po'? Proprio Silvia e Giulia Provvedi!. Silvia, però, nel corso di un'intervista a 'Novella 2000' smentisce le voci su un flirt con Fabrizio: "Io e Corona non stiamo insieme. Io e mia sorella abbiamo rapporti di lavoro con Fabrizio Corona, nient’altro. Non è vero che ho una relazione con lui. Sono stata in comunità da lui solo per motivi professionali".

