Home Cronaca Grande Fratello News, Militanti Estrema Destra Tentano Irruzione nella Casa

Grande Fratello News, Militanti Estrema Destra Tentano Irruzione nella Casa

di Redazione 25/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La 14esima edizione del Grande Fratello è iniziata all'ombra di un episodio inquietante, avvenuto ieri sera a Roma, nei pressi della casa più famosa ed osservata d'Italia. Due gruppi di estremisti di destra hanno tentato di irrompere nella Casa ma sono stati fermati dai poliziotti Chi segue il Grande Fratello sa bene che da tempo, ormai, a Roma è stata allestita una Casa Galleggiante, dove i primi concorrenti del reality hanno trascorso un bel po' di tempo. Ebbene, nonostante la pioggia incessante di ieri sera, gli militanti di estrema destra avevano pianificato un'incursione nella Casa Galleggiante del Lungotevere. I poliziotti, però, sono riusciti a sventare l'agguato. Secondo le prime indiscrezioni, i militanti di estrema destra si erano appostati in un giardino nei pressi di Piazza della Libertà poco prima dell'inizio del programma, aspettando il momento giusto per agire. I poliziotti, però, si sono accorti di tutto e sono intervenuti in tempo. Pare che gli attivisti volessero solo contestare il Grande Fratello, in quanto programma che sminuisce il valore della casa. Su alcuni striscioni sequestrati dalla Polizia c'era scritto: "La casa è una cosa seria, boicotta il Grande Fratello". Gli agenti hanno anche sequestrato fumogeni e opuscoli. La Polizia ha reso noto che i militanti di estrema destra volevano anche contestare la presenza nella casa di un concorrente nato uomo che poi ha scelto di diventare donna. Per fortuna, non c'è stata nessuna irruzione nella Casa del Grande Fratello. La prima edizione è andata in onda normalmente. L'unico fastidio, se così possiamo definirlo, è stata la pioggia incessante che ha accompagnato i concorrenti fino alla porta rossa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp