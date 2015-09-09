Home Cronaca Priolo Gargallo: incidente Isab, morti operai

di Redazione 09/09/2015

Un'altra morte bianca in Italia. Due operai, dipendenti di una azienda metalmeccanica, sono caduti in pozzetto ed hanno perso la vita. E' successo a Priolo Gargallo, in Sicilia Il dramma è avvenuto oggi, verso le 11, nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. I due operai trentenni sarebbero caduti nel pozzetto mentre effettuavano lavori di manutenzione. Il magistrato di turno sta arrivando sul luogo della tragedia. Ovviamente l'area è stata sequestrata. Nel sito sono avvenuti già altri incidenti in passato. Due anni fa perse la vita un addetto a un impianto che trattano acidi di processo di raffinazione alla Isab Nord. Il cadavere dell'operaio venne rinvenuto da un collega. Ancora morti bianche in Italia. La normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro si è evoluta, col passar del tempo, ma purtroppo capitano ancora episodi come quello avvenuto nelle ultime ore a Priolo Gargallo. Altre due persone hanno cessato di vivere per colpa del lavoro.

