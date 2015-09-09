Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Priolo Gargallo: incidente Isab, morti operai

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un'altra morte bianca in Italia. Due operai, dipendenti di una azienda metalmeccanica, sono caduti in pozzetto ed hanno perso la vita. E' successo a Priolo Gargallo, in Sicilia

  Il dramma è avvenuto oggi, verso le 11, nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. I due operai trentenni sarebbero caduti nel pozzetto mentre effettuavano lavori di manutenzione. Il magistrato di turno sta arrivando sul luogo della tragedia. Ovviamente l'area è stata sequestrata. Nel sito sono avvenuti già altri incidenti in passato. Due anni fa perse la vita un addetto a un impianto che trattano acidi di processo di raffinazione alla Isab Nord. Il cadavere dell'operaio venne rinvenuto da un collega. Ancora morti bianche in Italia. La normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro si è evoluta, col passar del tempo, ma purtroppo capitano ancora episodi come quello avvenuto nelle ultime ore a Priolo Gargallo. Altre due persone hanno cessato di vivere per colpa del lavoro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Squadra antimafia 7: primo episodio stasera su Canale 5

Articolo Successivo

Giovanna Civitillo fa concorrenza a suo marito Amadeus?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016