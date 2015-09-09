Giovanna Civitillo fa concorrenza a suo marito Amadeus?
di Redazione
09/09/2015
La Civitillo aveva già avuto modo di lavorare con lui ai tempi di "Ciao Darwin", quando faceva parte del corpo di ballo, e "ora che stiamo lavorando insieme lo trovo pazzesco. E' divertente e il suo modo di lavorare è affascinante. E' un vero maestro, cerco di imparare e osservo il suo incredibile modo di condurre". Nessuna gelosia da parte di Amadeus, che ha appoggiato subito la sua scelta: "Mi ha detto 'Con Paolo sei in buone mani: divertiti!'. E poi è contento perché finalmente lavoro anch'io e non gli rompo più le scatole a casa...".
Contenti loro contenti tutti!
Articolo Precedente
Priolo Gargallo: incidente Isab, morti operai
Articolo Successivo
Veleno serpenti: scarseggiano riserve antidoto, allarme Medici Senza Frontiere
Redazione