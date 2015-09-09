Giovanna Civitillo fa concorrenza a suo marito Amadeus?

Un nuovo personaggio arriva nel cast del Minimondo di "Avanti un altro":, la moglie di. Sfida in casa Amadeus! Lei dichiara su Tv Sorrisi e Canzoni "Vorrà dire che accenderemo due televisori in casa, ma mi piacerebbe che mio figlio Josè seguisse me. In fondo la novità sono io, no?". Dopo sette anni la showgirl è pronta a tornare a lavorare in tv. Dal 14 settembre approderà su canale 5 nel programma di Paolo Bonolis."E' l'inizio di una nuova avventura, sono felicissima - ha commentato - In questi anni c'è stata qualche ospitata, ma un impegno professionale vero e proprio mai. Sono contenta di rientrare con Paolo Bonolis".

La Civitillo aveva già avuto modo di lavorare con lui ai tempi di "Ciao Darwin", quando faceva parte del corpo di ballo, e "ora che stiamo lavorando insieme lo trovo pazzesco. E' divertente e il suo modo di lavorare è affascinante. E' un vero maestro, cerco di imparare e osservo il suo incredibile modo di condurre". Nessuna gelosia da parte di Amadeus, che ha appoggiato subito la sua scelta: "Mi ha detto 'Con Paolo sei in buone mani: divertiti!'. E poi è contento perché finalmente lavoro anch'io e non gli rompo più le scatole a casa...".

Contenti loro contenti tutti!