AC/DC: nuovo leader è Axl Rose, voce Guns 'N Roses

Colpo di scena negli AC/DC, popolare band rock. Il nuovo leader è Axl Rose, storica voce del Guns 'N Roses

"Grazie a Brian Johnson per la dedizione nel corso di questi lunghi anni, gli auguriamo tutto il meglio con i suoi problemi di udito e per le sue future imprese. Rispettiamo la scelta di curare il suo udito. Noi dobbiamo continuare ad entusiasmare i nostri fan e per questo porteremo a termine il tour. Siamo fortunati perché Axl Rose ha offerto il suo sostegno per aiutarci a concludere la tournée. Le date europee negli stadi inizieranno il prossimo 7 maggio a Lisbona, in Portogallo; poi la tappa ad Aarhus, in Danimarca, il 12 giugno, come annunciato in precedenza".

"Ho qualche problema di perdita di udito, in particolare all'orecchio sinistro. Ma è una cosa non legata alla musica, ma al fatto che ho fatto molte corse d'auto senza portare con me i tappi per le orecchie. Quando ero in macchina potevo sentire bruciare perché avevo dimenticato di mettermi i tappi sotto al caso. E' così che è successo. La musica non ha niente a che fare con questo".

Il frontman degli AC/DC, Brian Johnson, ha avuto problemi all'udito ultimamente e i medici gli hanno imposto uno stop. La band, allora, è rimasta priva del suo leader ed ha pensato subito a un sostituto che potesse aiutare a concludere la tournée. La scelta, alla fine, è ricaduta su Axl Rose, leggendario leader dei Guns 'N Roses, che si è detto lieto per la proposta ed ha accettato. Gli AC/DC si esibiranno il prossimo 7 maggio ae ad intonare le ballate sarà proprio Axl Rose. Poi la band canterà in diverse città americane, ed è certo che ci sarà tanta gioia durante le performance live. Ad annunciare la temporanea sostituzione di Brian Johnson e l'avvento di Axl Rose è stato proprio il gruppo, dopo numerosi rumors in merito:Brian Johnson diventò frontman degli AC/DC dopo il decesso diAdesso, però, il problema all'udito ha costretto Johnson a fermarsi. Negli ultimi mesi la band è stata costretta a rinviare molte date del Rock or Bust World Tour. Gli AC/DC hanno annunciato l'arrivo di Axl Rose quando manca poco alla reunion dei Guns 'N Rose sul palco del Festival di Coachella, in California. Da tempo si vociferava di un presunto approdo di Axl Rose negli AC/DC. Le voci hanno iniziato a susseguirsi dopo l'annuncio dei problemi all'udito di Brian Johnson. Lo stesso TMZ, tempo fa, pubblicò una foto di Rose che usciva da una sala prove di Atlanta, dove solitamente si riuniscono gli AC/DC. Chissà se il frontman dei Guns 'N Roses aiuterà solamente gli AC/DC a terminare il tour, oppure continuerà a cantare anche in tale band? Certo sarebbe strano vedere la stessa persona nei panni di leader di due celebri band, no? Era necessaria la sostituzione di Brian Johnson, visto che, secondo i medici, il leader della nota band australiana ha perso totalmente l'udito. Qual è la ragione di tale problematica? Secondo il diretto interessato non è colpa dellama il suo pallino per le corse in auto. Nel 2014, Johnson rivelò durante un'intervista: