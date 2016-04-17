Home Home Eboli, rimprovera giovane che urina contro muro: picchiato

Eboli, rimprovera giovane che urina contro muro: picchiato

di Redazione 17/04/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un 50enne è stato malmenato da un ragazzo pregiudicato che aveva apostrofato perché faceva pipì contro il muro. E' successo venerdì sera ad Eboli, in provincia di Salerno Il 50enne di Eboli non avrebbe mai immaginato, mentre rincasava con sua figlia, l'altro ieri, di trovarsi davanti a quella scena. Un ragazzo si trovava davanti a un muro con i pantaloni abbassati ed urinava. L'uomo, allora, ha subito intimato al giovane di risistemarsi ed andarsene, definendolo "senza pudore". Il ragazzo, però, ha fatto finta di nulla. Dopo aver portato la figlia a casa, il 50enne è sceso nuovamente per recarsi al supermarket. Durante il cammino, però, è stato affrontato dal ragazzo che, precedentemente, stava urinando contro il muro. Il 50enne è stato preso a calci e pugni e lasciato per terra: immediato il trasporto all'ospedale di Eboli e, successivamente, al Secondo Policlinico di Napoli, dove i medici gli hanno riscontrato gravi ferite al volto. A breve verrà sottoposto a un delicato intervento maxillo facciale. Le forze dell'ordine sono riuscite a scoprire il villano e brutale ragazzo che ha aggredito il 50enne: dovrà rispondere di lesioni e atti osceni in luogo pubblico. E' costato caro, dunque, al 50enne di Eboli apostrofare quel ragazzo che urinava contro un muro, nelle vicinanze della sua abitazione. Eppure l'uomo avrebbe dovuto sapere che nella cittadina in provincia di Salerno, di sera, non gira sempre gente raccomandabile. Gli è andata male. Quel ragazzo si è infuriato e lo ha pestato. Chissà, ora, se il volto del malcapitato 50enne tornerà come prima? Forse l'uomo avrebbe fatto meglio a tacere e non apostrofare quella persona che faceva pipì sul muro, non pensate? Rammentiamo che urinare su un muro diventa reato se la persona non si trova in luogo appartato e se non nasconde i genitali. Il ragazzo che ha aggredito il 50enne ad Eboli ha commesso reato perché le sue parti 'intime' erano ben visibili e si trovava in un luogo pubblico, quindi il suo gesto era potenzialmente idoneo a ledere il pudore altrui. Urinare sui muri è gesto squallido di per sé e in molti capitali europee sono state avviate delle vere e proprie crociate per contrastare il fenomeno. Ad Amburgo, ad esempio, sui muri di un quartiere è stata applicata una speciale pittura idrorepellente che manda l'urina sui piedi della persona che fa pipì. Alcuni imprenditori del quartiere St. Pauli, inoltre, hanno appeso sui muri cartelli recanti la seguente scritta: "Avvertenza: non urinare qui, ti ritorna indietro!". Chissà se una vernice idrorepellente del genere e tali scritte venissero utilizzate anche in Italia cosa accadrebbe? Beh, forse qualcuno desisterebbe dall'urinare nei luoghi pubblici per evitare di ritrovarsi con le scarpe sporche. E' probabile che la portentosa vernice impermeabile verrà introdotta anche a Bologna, dove troppe persone hanno la pessima abitudine di fare pipì sui muri. Pare che la vernice idrorepellente sia formidabile anche per tenere lontano dai muri muffe, ruggine, sporcizia e smog. Probabilmente il ragazzo che ha picchiato il 50enne di Eboli non sarebbe molto favorevole all'introduzione di una vernice simile.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp