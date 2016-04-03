Addio a Fabrizio Forquet: vice direttore Sole 24 Ore e giornalista eccellente

Lutto nel mondo del giornalismo italiano. Ieri è morto il vicedirettore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forquet. Aveva 48 anni

Colleghi: "Per tutti noi nulla sarà come prima"

"Fabrizio è stato per 20 anni colonna portante del Sole 24 Ore e del giornalismo politico ed economico, sostenitore di un approccio concreto e basato sui fatti e sui numeri... Noi della redazione non dimenticheremo mai Fabrizio, è il giorno più triste per la famiglia del Sole. Per tutti noi nulla sarà come prima".

"L'Italia piange un giornalista corretto e professioanale Fabrizio Forquet".

"Oggi è morto un giovane, un giornalista. Quando fai questo mestiere, anche con i giornalisti con cui litighi ogni giorno, è come essere parte di una comunità. Voglio rivolgere un pensiero ai familiari di Fabrizio Forquet, ai figli, e alla comunità del Sole24Ore".

Laura Boldrini addolorata

"Suscita profondo dolore la notizia dell'improvvisa scomparsa di Fabrizio Forquet. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo quando era portavoce del ministro dell'Interno Giuliano Amato ed ho potuto apprezzarne già allora le notevoli doti professionali. Negli anni in cui si intensificava in Italia il fenomeno migratorio, Forquet dimostrò sensibilità per i problemi connessi al diritto d'asilo ed una non comune propensione a favorire il dialogo tra il Ministero, gli organismi internazionali, e gli altri soggetti coinvolti. Le mie condoglianze più sentite alla moglie, ai figli, e ai suoi colleghi del Sole 24 Ore".

La notizia della morte del vicedirettore del Sole 24 Ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il responsabile della redazione romana dell'autorevole tabloid lascia la moglie Valentina e 4 figli. Forquet nacque a Roma nel 1967. Nella stessa città si laureò e poi iniziò ad interessarsi di giornalismo, soprattutto di giornalismo economico. Forquet ha scritto molti libri tra cui "Noi in bilico. Inquietudini e speranza di un cittadini europeo", "Il lavoro in affitto" ed "Editoria, comunicazione, giornalismo". Prima di approdare al Sole 24 Ore, Fabrizio ha lavorato al Corriere della Sera e al Messaggero. Era un editorialista straordinario Forquet, i suoi commenti erano 'illuminanti'. Il giornalista amava chiosare soprattutto temi di politica e di politica economica. Forquet, per un breve periodo, è stato anche portavoce del ministro dell'Interno. I funerali del vice direttore del Sole 24 Ore verranno celebrati domani nella parrocchia di San Saturnino Martire, a Roma. Prevista una grande affluenza.