Truffe telefoniche: falsi operatori Telecom e rinnovo contratto

Attenzione alle truffe, specialmente a una che riguarda la Telecom. Non fidatevi di chi vi telefona e, presentandosi come operatore della Telecom, vi propone di rinnovare al più presto il contratto in scadenza. Si tratta di una truffa bella e buona

"Avvertono che il contratto è in scadenza"

"Si presentano come 'Ufficio rinnovo contratti Telecom' ma non sono Telecom. Avvertono che il contratto è in scadenza e che se non si rinnova si perdono le agevolazioni, oppure che verrà interrotto il servizio telefonico. Inoltre se si chiedono spiegazioni si alterano dicendo 'non mi faccia arrabbiare alle 10 del mattino'".

"Anche se è difficile l'individuazione del truffatore abbiamo informato il Garante per la protezione dei dati personali".

Non fate entrare nessuno in casa

A mettere in guardia i consumatori è stata, di recente, l'Aduc che mediante un comunicato ha delucidato le modalità di azione dei falsi operatori Telecom. Primo Mastrantoni, segretario Aduc, ha detto:L'Aduc esorta i consumatori ad interrompere immediatamente la telefonata in quanto gli imbroglioni, con l'espediente della necessità di rinnovare il contratto telefonico, cercano di ottenere dati importanti che sfruttano probabilmente per attivare un'utenza telefonica con una nuova compagnia. L'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori sottolinea che è arduo individuare il cialtrone perché sul visore non si vedeSe vi chiama qualcuno che dice di essere un operatore Telecom e vi propone di rinnovare il contratto in scadenza, dunque, diffidate di lui e interrompete immediatamente la telefonata. Si tratta quasi sicuramente di unaI rischi maggiori di truffe, dunque, li corrono non solo chi naviga sul web ma anche chi sta al telefono. Le 'prede' preferite dai falsi operatori Telecom sono i più anziani e chi non è molto ferrato sull'argomento. Una regola che vale per tutti è quella di non fornire mai a nessuno i propri dati, come ad esempio il numero della carta di credito o i dati bancari. Gli imbroglioni vogliono proprio questo, ovvero arrivare ai vostri dati importanti. Non permetteteglielo! Solitamente gli imbroglioni fanno leva sull'inesperienza degli utenti, parlando di situazioni critiche e diMolti utenti, purtroppo, sono caduti nella rete degli impostori, fornendo i propri dati o accogliendo in casa operatori Telecom fittizi. Non bisogna mai accogliere in casa persone non qualificate, che non dimostrano di avere professionalità! Occorre sempre fare attenzione ciò che viene detto e, soprattutto, non bisogna mai firmare nulla. Telecom e Tim mettono a disposizione diversi canali mediante i quali segnalare presunte truffe. Ovviamente, se pensate di essere stati vittime di una truffa rivolgetevi subito alle forze dell'ordine. Un'altra storia di truffe riguardanti compagnie telefoniche. Stavolta la vicenda vede protagonista Telecom. L'anno scorso, la celebre compagnia telefonica venne alla ribalta riguardo alla vicenda delleinviate per diffondere virus. Molti utenti segnalarono di aver ricevuto una sospetta mail da Telecom contenente un codice che doveva essere modificato. In realtà, il messaggio conteneva un terribile virus che metteva fuori uso il pc e criptava i dati personali. Telecom si disse estranea ai fatti, sottolineando di non aver mai inviato mail del genere. Molti malcapitati, però, passarono ore, ed anche giorni, da incubo.