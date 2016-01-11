Addio al Duca Bianco: David Bowie stroncato da tumore a 69 anni

Si è spento uno dei più grandi cantautori di sempre: David Bowie. Il 'Duca Bianco' lottava da 18 mesi contro un tumore ma, vista la sua grande riservatezza, non ha mai voluto rivelare a nessuno il suo male

"Davvero addolorato e triste nel dire che è vero. Sarò fuori dalle reti sociali per un po'. Grande affetto a tutti".

"Sono cresciuto ascoltando e guardando il genio pop di David Bowie. E' stato un maestro della re-invenzione. Una perdita enorme".

Esistono leggende della musica, e David Bowie è una di esse. E' stato e sarà un simbolo per molti cantautori. Brani come "Heroes" e "Life on Mars?" fanno accapponare la pelle. David aveva compiuto 69 anni proprio l'8 gennaio scorso, giorno in cui è uscito anche "Blackstar", disco originale e sperimentale accolto euforicamente da pubblico e critica. La notizia del decesso di Bowie è stata confermata sia dalla moglie che dal Telegraph. I parenti dell'artista invitano tutti a rispettare la loro privacy in questo momento di dolore., figlio del 'Duca Bianco' ha postato una foto su Facebook che lo ritrae quando era piccolo insieme al padre. Lo scatto è corredato dalle seguenti parole:Bowie era un personaggio riservato ed eclettico: ha saputo sperimentare e creare generi nuovi, entusiasmando milioni di giovani. Artista prolifico, David amava sperimentare: l'ha testimoniato anche con, vero mix di generi diversi. Sul web stanno arrivando tantissimi commenti di cordoglio per il decesso del mitico David Bowie, stroncato da un brutto male a soli 69 anni. Un'altro artista ucciso da un tumore; un'altra persona uccisa da un tumore. Il premier ingleseè triste per la morte dell'eclettica popstar britannica:Condividiamo le parole del primo ministro inglese. Il decesso di Bowie crea un vuoto enorme nel panorama musicale mondiale. Artisti come il 'Duca Bianco' non nascono certo tutti i giorni!