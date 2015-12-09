Home Home Adele accusata di plagio: Million Years Ago e Acilara Tutunmak simili

di Redazione 09/12/2015

Duro colpo per la cantante britannica Adele, accusata di plagio da molti. A quanto pare, la canzone "Million Years Ago" è molto simile ad "Acilara Tutunmak, brano scritto nel 1985 da un cantante turco. E' sempre più difficile, oggi, fare il cantante poiché se un brano è simile a quello di un altro artista si è subito accusati di plagio. Lo sa bene Adele che è finita nel 'calderone' delle polemiche per un presunto plagio. Sul web molti hanno sottolineato la somiglianza tra "Million Years Ago" e "Acilara Tutunmak" di Ashmet Kaya, cantautore morto nel 2000 a Parigi. La vedova di Kaya non ha accusato Adele, anzi ha detto che l'atteggiamento della popstar britannica sarà stato sicuramente involontario . In caso contrario, però, Adele avrebbe commesso un vero furto. Il popolo del web, comunque, è sbigottito, non riesce a credere che un'artista del calibro di Adele possa essere incappata in un plagio. Un internauta a postato su YouTube i video di ambedue le canzoni, quella dell'artista britannica e quella del cantante turco. Secondo voi sono simili, oppure no? No comment, per ora, di Adele e del suo staff. "25", disco che comprende "Million Years Ago", intanto svetta nelle classifiche mondiali e finora ha venduto moltissime copie. Adele copiona?

