Adele accusata di plagio: Million Years Ago e Acilara Tutunmak simili
di Redazione
09/12/2015
Duro colpo per la cantante britannica Adele, accusata di plagio da molti. A quanto pare, la canzone "Million Years Ago" è molto simile ad "Acilara Tutunmak, brano scritto nel 1985 da un cantante turco. E' sempre più difficile, oggi, fare il cantante poiché se un brano è simile a quello di un altro artista si è subito accusati di plagio. Lo sa bene Adele che è finita nel 'calderone' delle polemiche per un presunto plagio. Sul web molti hanno sottolineato la somiglianza tra "Million Years Ago" e "Acilara Tutunmak" di Ashmet Kaya, cantautore morto nel 2000 a Parigi. La vedova di Kaya non ha accusato Adele, anzi ha detto che l'atteggiamento della popstar britannica sarà stato sicuramente involontario. In caso contrario, però, Adele avrebbe commesso un vero furto. Il popolo del web, comunque, è sbigottito, non riesce a credere che un'artista del calibro di Adele possa essere incappata in un plagio. Un internauta a postato su YouTube i video di ambedue le canzoni, quella dell'artista britannica e quella del cantante turco. Secondo voi sono simili, oppure no? No comment, per ora, di Adele e del suo staff. "25", disco che comprende "Million Years Ago", intanto svetta nelle classifiche mondiali e finora ha venduto moltissime copie. Adele copiona?
Articolo Precedente
Varese, albanese uccisa in casa. Il marito: "Sono stato io"
Articolo Successivo
Valle Soana, alpinista cade in canalone e muore
Redazione