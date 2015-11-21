Home Home Adele Gela Spotify: "25" non Sarà Disponibile, Taylor Swift Docet

di Redazione 21/11/2015

Adele gela Spotify e le altre piattaforme di musica in streaming, non rendendo disponibile il suo nuovo disco, intitolato "25" La notizia è stata riportata dal New York Times. Il tabloid americano che la decisione della cantautrice britannica sia una sorta di vendetta nei confronti di Apple, che non ha voluto vendere il disco negli Apple Store. Secondo voi è questa le vera ragione? Insomma, chi vuole ascoltare i brani contenuti in "25" dovrà essenzialmente fare il download digitale del disco. Niente streaming su Spotify, almeno per ora. Adele non è stata la prima artista a boicottare Spotify ed Apple Music. Lo ha fatto, un anno fa, anche Taylor Swift che, prima dell'uscita del suo disco "1989" provvide a ritirare dal catalogo di Spotify tutte le sue canzoni. Apple, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe rifiutata di vendere le copie fisiche di "25" negli Apple Retail Store; quindi è probabile che la scelta non sia stata gradita da Adele, che ha scelto di non rendere disponibile il suo nuovo disco su Spotify e Apple Music. Intanto c'è grande attesa per "25", album che secondo molti diventerà uno dei più venduti dell'ultimo decennio. Il singolo "Hello", che ha anticipato l'uscita di "25", è già balzato in vetta alle classifiche mondiali dei singoli più venduti. Se il buon giorno si vede dal mattino...

