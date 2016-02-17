Adele Stona ai Grammy Awards 2016: "All I Ask" da Dimenticare
Redazione
17/02/2016
Fan di Adele delusi dopo la pessima performance live ai Grammy Awards 2016. La cantante ha steccato durante l'esecuzione di "All I Ask"Anche Adele può sbagliare, dunque. I fan devono saperlo. Nessuno può essere sempre, proprio sempre, in forma. Dopo le innumerevoli critiche ricevute, la popstar britannica si è giustificata asserendo che la performance ai Grammy è stata infima per un problema tecnico. Sarà stata l'emozione a far steccare Adele? No, un problema tecnico, almeno in base a quanto ha affermato la diretta interessata su Twitter:
"I microfoni del pianoforte sono caduti sulle corde, ed è per questo che è venuto fuori quel suono simile a una chitarra che ha reso le note scordate. Sono cose che succedono".Il popolo del web, però, non perdona anche se in ballo c'è un'artista del calibro di Adele. Gran parte dei fan, comunque, ha perdonato la cantante britannica per la sua esecuzione non proprio ottimale ai Grammy Awards. "Che tenerezza la faccia di Adele a fine canzone", "A lei si perdona tutto", e "Che figuraccia" sono solo alcuni dei commenti postati sui social. Anche Adele stecca; del resto, anche lei è umana e, come tutti sanno, "errare humanum est". L'esecuzione da dimenticare di Adele ai Grammy Awards 2016, dunque, è stata dovuta a problematiche relative all'impianto audio. Il suono era a tratti alto e ad altri basso. La popstar, col suo solito aplomb, ha portato a termine la canzone come solo i grandi professionisti sanno fare, anche tra mille difficoltà. A parte la stecca di Adele, dobbiamo senz'altro segnalare che la vera regina dei Grammy Awards 2016 è stata Taylor Swift che, per il secondo anno di seguito, si è portata casa il prestigioso grammofono come Best pop vocal album. Taylor ha trionfato ancora una volta, dunque, ai Grammy: quest'anno si è presentata sul palco dello Staples Center di Los Angeles con un abito molto elegante, rosso e fucsia.
