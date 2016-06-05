Alicia Keys rinuncia al trucco per sentirsi forte e libera
di Redazione
05/06/2016
Senza maquillage nello shooting per promuovere "In Common"Una Alicia così non l'avevamo mai vista. L'artista appare senza un filo di trucco nelle foto realizzate per promuovere "In Common", il suo nuovo singolo. Il servizio fotografico ha fatto bene allo spirito della Keys, che ha rivelato:
"C'eravamo solo io e la fotografa Paola. Non mi sono mai sentita così forte, libera e onestamente bella... Prima di iniziare il nuovo album, ho scritto una lista di tutte le cose che mi fanno stare male. Una di queste è il lavaggio del cervello che viene fatto alle donne per essere sempre magre, sexy o perfette. Una delle cose di cui mi sono stancata è questo costante giudizio a cui sono sottoposte le donne".Adesso Alicia Keys si sente libera e più sicura. Tempo fa, invece, si sentiva oppressa dall'obbligo di truccarsi sempre, intimorita dal fatto che qualcuno avrebbe potuto immortalarla e pubblicare subito le foto. La cantante non è più schiava del trucco e si mostra così com'è, senza make-up. La scelta di non truccarsi più è stata recentemente confermata dall'interessata durante un'ospitata a Deejay Chiama Italia. Linus e Nicola Savino hanno avuto modo notare la straordinaria bellezza della cantante senza maquillage.
Swizz Beatz approvaLa scelta di dire addio ai belletti è stata approvata anche da Swizz Beatz, marito della Keys, che ha scritto su Instagram:
"Struccata sembri una 19enne. Questa è la mia foto preferita".Il rapper ha commentato uno scatto che ritrae la moglie senza un filo di trucco. Alicia ha giustificato recentemente la sua decisione con queste parole:
"Non voglio coprirmi (nascondermi) più. Nè la mia faccia, né la mia mente, né la mia anima, né i miei pensieri, né i miei sogni, né i miei sforzi, né le mie emozioni".
