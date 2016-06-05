Alicia Keys rinuncia al trucco per sentirsi forte e libera

Senza maquillage nello shooting per promuovere "In Common"

"C'eravamo solo io e la fotografa Paola. Non mi sono mai sentita così forte, libera e onestamente bella... Prima di iniziare il nuovo album, ho scritto una lista di tutte le cose che mi fanno stare male. Una di queste è il lavaggio del cervello che viene fatto alle donne per essere sempre magre, sexy o perfette. Una delle cose di cui mi sono stancata è questo costante giudizio a cui sono sottoposte le donne".

Swizz Beatz approva

"Struccata sembri una 19enne. Questa è la mia foto preferita".

"Non voglio coprirmi (nascondermi) più. Nè la mia faccia, né la mia mente, né la mia anima, né i miei pensieri, né i miei sogni, né i miei sforzi, né le mie emozioni".

Alicia Keys ha deciso di abbandonare ilalmeno per un servizio fotografico, e si è detta contenta della scelta perché finalmente si è sentitaLa cantante 35enne, dopo la nascita del figlio, si è più volte mostrata pubblicamente in versione 'nature' perché, ora, non vuole apparire come unama come una donna normale.Una Alicia così non l'avevamo mai vista. L'artista appare senza un filo di trucco nelle foto realizzate per promuovere "In Common", il suo nuovo singolo. Ilha fatto bene allo spirito della Keys, che ha rivelato:Adesso Alicia Keys si sente libera e più sicura. Tempo fa, invece, si sentiva oppressa dall'obbligo di truccarsi sempre, intimorita dal fatto che qualcuno avrebbe potuto immortalarla e pubblicare subito leLa cantante non è più schiava del trucco e si mostra così com'è, senza make-up. La scelta di non truccarsi più è stata recentemente confermata dall'interessata durante un'ospitata a. Linus e Nicola Savino hanno avuto modo notare la straordinaria bellezza della cantante senza maquillage.La scelta di dire addio ai belletti è stata approvata anche da Swizz Beatz, marito della Keys, che ha scritto suIl rapper ha commentato uno scatto che ritrae lasenza un filo di trucco. Alicia ha giustificato recentemente la sua decisione con queste parole: