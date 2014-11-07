Loading...

Amazon presenta Echo: futuristico assistente vocale, differente da Siri e Cortana

07/11/2014

Amazon lancia Echo, il primo assistente vocale totalmente indipendente da smartphone o pc che può essere sfruttato da tutta la famiglia.

Echo è un cilindro alto neanche 30 cm sempre connesso al web che fornisce risposte su svariati argomenti, dalle condizioni meteorologiche al traffico in tempo reale. Non solo. Tale dispositivo permette di effettuare acquisti online ed ascoltare musica. Il futuristico assistente vocale di Amazon approderà tra qualche settimana negli Usa. Il costo? 199 dollari.

La differenza tra Echo e gli assistenti vocali di Apple (Siri), Microsoft (Cortana) e Google (Google Now), è rappresentata dal fatto che il primo è autonomo da pc e smartphone; inoltre, è sempre acceso.

