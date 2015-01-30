Loading...

Fabio Volo si finge giornalista a Montecitorio: invitato ad uscire

di Redazione

30/01/2015

Fabio Volo, celebre presentatore e scrittore, aveva chiesto di seguire, a Montecitorio, le votazioni per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Volo non è giornalista è quindi ha chiesto di entrare come tecnico di 'Che tempo che fa'.

Una volta entrato, però, il conduttore bresciano è stato invitato ad uscire subito, anche perché aveva ostentato il tesserino di un altro giornalista.

