Anna Tatangelo: bikini provocante su Instagram
di Redazione
30/07/2016
Scatti 'bollenti' in vacanzaIn realtà, anche se non ci fossero i paparazzi, sarebbe la stessa Anna Tatangelo a mostrare il suo fisico perfetto sui social. Nelle ultime ore, ad esempio, la moglie di Gigi D'Alessio ha pubblicato su Instagram diversi scatti 'bollenti'. Una foto la ritrae su un lettino da spiaggia. Anna indossa occhiali da sole e un bikini da urlo. Un fisico perfetto che è frutto di una sana alimentazione e tanto sport. Si lascia alle spalle tutti i chiacchiericci sul suo conto, Anna, e si gode la calda estate 2016. Sembra che la Tatangelo, ogni mattina presto, si rechi in palestra per fare molto esercizio fisico. Ecco il suo segreto per aver un fisico così perfetto! Nella foto postata recentemente su Instagram, Anna Tangelo indossa un bikini a fiori. Gli slip sono quelli con i laccetti laterali. Il reggiseno permette di notare un seno abbondante (qualche ritocchino?). La foto su Instagram ha incassato molti like e commenti di apprezzamento. Molti fan, ironicamente, dicono che vorrebbero vedere anche il lato b di Anna; altri si accontentano e la lodano, sottolineando che è addirittura più fascinosa di Belen Rodriguez.
Storia tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non è al capolineaL'unico che può vedere tutti i lati di Anna Tatangelo e il suo compagno, Gigi D'Alessio, in vacanza con lei. La coppia non scoppia, come le malelingue vogliono far credere. In occasione di un matrimonio di amici, lui la baciava spesso, e lei gradiva. C'è grande complicità tra Anna e Gigi. Non sembra proprio, dunque, che la storia tra i due sia al capolinea. Anna, dopo le nozze degli amici, ha scritto sui social:
"pigli a luna che man... e ma puorte addu me... #love".
Articolo Precedente
Povertà in Egitto inarrestabile: turismo precipita
Articolo Successivo
Arisa sensuale nel video di "Una notte ancora"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023