Arisa sensuale nel video di "Una notte ancora"
di Redazione
29/07/2016
Un'Arisa così osé non si era mai vistaIl singolo "Una notte ancora" è uscito un mese fa ed è compreso nel nuovo disco di Rosalba, intitolato "Guardando il cielo". Il video è visibile sul web e su YouTube. Un'Arisa così sexy non si era mai vista. In realtà la cantante ha voluto lanciare un messaggio importante: non bisogna mai rassegnarsi, ovvero ritenersi vinti, superati. Bisogna lottare sempre e comunque. Arisa disse riguardo al senso di "Una notte ancora":
"Una Notte Ancora parla del fatto che non bisogna darsi per scontati; che comunque una donna, nonostante tutto, non vuole essere data per scontata e soprattutto che non è detto che sia con te per tutta la vita... A volte le donne che ricoprono una posizione più in vista vengono temute dagli uomini, ribadendo che anche loro hanno bisogno di un uomo, al pari di tutte le altre".
Avrebbe voluto affinare ancora "Guardando il cielo"Arisa è una cantante talentuosa e molto scrupolosa. Se scopre che qualcuno del suo entourage sbaglia qualcosa per superficialità si irrita non poco. "Una notte ancora" è un singolo stupendo compreso in un disco intenso, "Guardando il cielo". Qualche giorno fa, parlando della sua ultima 'fatica', Arisa ha affermato:
"Il disco mi piace e mi soddisfa; anche se c'è sempre qualcosa da migliorare e avrei desiderato affinarlo ancora, sento che ha senso. Mi rispecchia, mi somiglia".Rosalba Pippa è nata in Liguria ma i genitori l'hanno subito portata in Basilicata, regione dove è cresciuta ed ha guadagnato i primi soldi facendo tanti lavori:
"Anni meravigliosi, come è meravigliosa la Basilicata, che certo l'Altare della Patria in Piazza Venezia non ce l'ha, ma ha tante altre cose bellissime".
Articolo Precedente
Anna Tatangelo: bikini provocante su Instagram
Articolo Successivo
Mila Kunis: mamma imprudente in "Bad Moms"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023