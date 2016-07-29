Loading...

Arisa sensuale nel video di "Una notte ancora"

29/07/2016

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha fatto uscire il video di "Una notte ancora", il suo nuovo singolo. La cantautrice mostra tutta la sensualità nella clip diretta da Michele Piazza. Sembra che sia stata proprio Arisa ad avere l'idea di un video un po' 'piccante'.

Un'Arisa così osé  non si era mai vista

Il singolo "Una notte ancora" è uscito un mese fa ed è compreso nel nuovo disco di Rosalba, intitolato "Guardando il cielo". Il video è visibile sul web e su YouTube. Un'Arisa così sexy non si era mai vista. In realtà la cantante ha voluto lanciare un messaggio importante: non bisogna mai rassegnarsi, ovvero ritenersi vinti, superati. Bisogna lottare sempre e comunque. Arisa disse riguardo al senso di "Una notte ancora":
"Una Notte Ancora parla del fatto che non bisogna darsi per scontati; che comunque una donna, nonostante tutto, non vuole essere data per scontata e soprattutto che non è detto che sia con te per tutta la vita... A volte le donne che ricoprono una posizione più in vista vengono temute dagli uomini, ribadendo che anche loro hanno bisogno di un uomo, al pari di tutte le altre".

Avrebbe voluto affinare ancora "Guardando il cielo"

Arisa è una cantante talentuosa e molto scrupolosa. Se scopre che qualcuno del suo entourage sbaglia qualcosa per superficialità si irrita non poco. "Una notte ancora" è un singolo stupendo compreso in un disco intenso, "Guardando il cielo". Qualche giorno fa, parlando della sua ultima 'fatica', Arisa ha affermato:
"Il disco mi piace e mi soddisfa; anche se c'è sempre qualcosa da migliorare e avrei desiderato affinarlo ancora, sento che ha senso. Mi rispecchia, mi somiglia".
Rosalba Pippa è nata in Liguria ma i genitori l'hanno subito portata in Basilicata, regione dove è cresciuta ed ha guadagnato i primi soldi facendo tanti lavori:
"Anni meravigliosi, come è meravigliosa la Basilicata, che certo l'Altare della Patria in Piazza Venezia non ce l'ha, ma ha tante altre cose bellissime".
