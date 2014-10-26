Loading...

Lavorare in Google rende felici e appagati: Big G posto migliore dove lavorare

26/10/2014

Volete sapere qual è il posto migliore al mondo dove lavorare? Google. Il colosso di Mountain View occupa ancora una volta la prima posizione della classifica di Great Place to Work, società statunitense che analizza gli ambienti di lavoro. Secondo e terzo posto sono occupati da SAS Institute e NetApp.

La classifica 2014 vede Microsoft al sesto posto, American Express al decimo, eBay al 24esimo e Coca-Cola al 25esimo.

"Per il terzo anno consecutivo si conferma lo stesso podio e la predominanza delle aziende IT come luoghi di lavoro piacevoli, dinamici e innovativi. Il settore produttivo rimane saldo al secondo posto mentre per il primo anno assistiamo alla completa assenza del settore farmaceutico che in passato era sempre stato presente", ha dichiarato Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work Italia.

