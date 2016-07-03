Apple brevetta tecnologia per bloccare iPhone durante concerti

I possessori di iPhone, in futuro, non potranno più usare i loro telefonini
durante concerti ed eventi live, o meglio li potranno usare ma non per immortalare le performance live. Apple ha infatti brevettato un sistema che impedisce all'iPhone di immortalare concerti o eventi dal vivo
. Siamo sicuri che tale decisione farà bene al colosso di Cupertino?
Apple aveva presentato il brevetto presso lo U.S. Patent & Trademark Office 4 anni fa ed ora è pronta ad equipaggiare i prossimi iPhone con tale sistema che, probabilmente, farà storcere il naso a tutti coloro che amano immortalare momenti splendidi
, come il concerto dell'artista preferito, con i telefonini. La nuova tecnologia brevettata da Apple si fonda sui raggi infrarossi. Il melafonino decide, insomma, a seconda della zona in cui si trova l'utente, se bloccare o meno la fotocamera. Una tecnologia introdotta certamente per difendere il copyright
e la privacy
ma che non piacerà ai titolari di servizi in streaming che negli ultimi anni sono stati apprezzati da moltissime persone.
La novità che sta per introdurre Apple piacerà sicuramente ad Adele,
popstar britannica che, nel corso di un recente concerto, ha invitato alcuni fan a spegnere i cellulari e non distrarsi troppo. Effettivamente, quando si va a un concerto o un evento live, c'è il rischio di perdersi la 'bellezza del momento' se si maneggia troppo il proprio device mobile. Effettivamente, per colpa degli smartphone, oggi non riusciamo più a goderci gli eventi
. C'è sempre bisogno di mettere le mani sui dispositivi mobili, scattare foto o selfie e condividerli sul web. Beh, tutto ciò è veramente desolante. Perfino Apple l'ha capito e, cosciente di un probabile calo delle vendite dei suoi iPhone, ha deciso di brevettare una tecnologia che blocca i melafonini in occasione di concerti o eventi dal vivo
.
Molti ritengono, comunque, che Apple non introdurrà mai un sistema del genere perché così facendo andrebbe contro i suoi principi. Molti artisti, invece, sperano che la tecnologia brevettata dal colosso fondato da Steve Jobs connoti presto i nuovi iPhone
. I fan, infatti, riprendono i loro beniamini e subito condividono foto e video sui social. Le star, però, non hanno un ritorno economico per tutto ciò e quindi auspicano una maggiore tutela del copyright
.
Meglio vivere ogni istante con i propri occhi o con uno smartphone o tablet? Beh, star come Adele ritengono che sia meglio accantonare i telefonini durante eventi live. La popstar britannica, in occasione del concerto all'Arena di Verona
, si è avvicinata a una fan che la riprendeva col suo smartphone ed ha detto:
"Sì, voglio dire a quella signora che può smettere di riprendermi con una videocamera, perché sono qui nella vita reale".
Adele, in futuro, consiglierà probabilmente ai suoi fan di acquistare iPhone.