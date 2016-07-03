Kate Hudson senza veli su Instagram: Nick Jonas approverà la foto?

Come ottenere 72.000 like su Instagram nel giro di pochi minuti? Kate Hudson conosce il segreto, visto che un solo scatto che la ritrae senza veli ha incassato tantissimi like e commenti su Instagram
. L'attrice e cantante americana, stavolta, si è proprio superata, facendosi immortalare come mamma l'ha fatta davanti a una finestra, in controluce. Lo scatto postato su Instagram permette di notare, comunque, il lato b perfetto di Kate Hudson
, che a 37 anni non deve invidiare nulla alle dive più giovani.
Sembra che l'immagine risalga a un po' di tempo fa. Ad immortalare l'attrice e cantante americana è stato il fotografo Darren Ankenman
. La foto, a quanto pare, non è stata scattata per lavoro ma solamente per provocare. I fan di Kate Hudson sono andati in visibilio quando hanno visto la star di "Quasi famosi"
senza veli su Instagram ed hanno postato commenti di compiacimento. Chissà se Nick Jonas
approverà la foto? Sì perché si dà il caso che Kate e Nick si siano visti più volte ultimamente e, secondo voci di corridoio, sono fidanzati.
Qualche mese fa, Kate Hudson e Nick Jonas sono stati visti insieme in un ristorante newyorkese
; dopo i due avrebbero trascorso la notte in un hotel. Chissà se il giovane Nick (23 anni) ha fatto colpo sull'affascinante e più grande Kate? E' probabile. Negli ultimi anni, molte celebri attrici e popstar hanno iniziato a flirtare con uomini molto più giovani, come Jennifer Lopez
e Madonna.
E' verosimile che anche la Hudson faccia parte di tale cerchia.
EOnline.com ha rivelato che Kate Hudson e Nick Jonas, un paio di mesi fa, hanno cenato in un ristorante con alcuni amici e si sono scambiati spesso sguardi complici, segno che tra loro c'è molto di più di una semplice amicizia. Finora, però, né la bella Kate né Nick hanno confermato o smentito la liaison. Lui, nel corso di una recente intervista, si è solo limitato che il recente incontro con la fascinosa attrice è stato un "bel collegamento"
; lei, invece, ha definito "fantastico"
il giovane amico. Un insider ha affermato che l'attrice e il giovane cantante fanno coppia da diversi mesi ma nessuno dei due, finora, ha voluto annunciare la storia d'amore
. Sembra che Kate Hudson e Nick Jonas abbiano addirittura cenato insieme in un ristorante lo scorso 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati.
Nick Jonas ha fatto veramente breccia nel cuore dell'attrice biondina che tanto piace ad Hollywood,
e non solo? Kate Hudson, così come Jennifer Aniston
ed altre attrici, è venuta alla ribalta per aver interpretato molte commedie che hanno un lieto fine: ricordate "Tutti pazzi per l'oro"
e "Come farsi lasciare in 10 giorni"
?