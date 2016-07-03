Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Shopping sfrenato fingendosi Serena Rossi di "Un posto al sole"

Redazione Avatar

di Redazione

03/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Due donne di 32 anni, una di Napoli e l'altra di Caserta, sono state arrestate ieri a Roma dai carabinieri con l'accusa di truffa e possesso di documenti falsi. Le due avevano alterano carte di credito, libretti di assegni e documenti d'identità intestati a Serena Rossi, attrice diventata famosa grazie a "Un posto al sole". Le due 32enni, dunque, facevano shopping sfrenato per le vie del centro di Roma alle spalle di Serena Rossi, attrice che interpreta Carmen Catalano in "Un posto al sole". I carabinieri hanno beccato le due mentre uscivano da un lussuoso negozio in via Condotti: avevano appena acquistato un orologio che costava 5.000 euro con un assegno contraffatto e probabilmente non coperto. I militari erano in borghese e monitoravano la zona assieme ad altri colleghi per prevenire truffe, rapine e borseggi che, soprattutto in questo periodo, sono aumentati per la massiccia presenza di stranieri. I militari hanno notato subito la forte somiglianza tra una delle due ragazze e Serena Rossi. Dopo i primi accertamenti, è stato scoperto che le 32enni avevano appena acquistato un costoso orologio con un assegno falso e documenti intestati all'attrice de "Un posto al sole". Sono immediatamente scattate le manette per le donne, che verranno a breve giudicate con rito direttissimo. E' probabile che le due donne campane arrestate nelle ultime ore a Roma perché si sono spacciate per Serena Rossi siano malate di shopping compulsivo. Ebbene sì, il desiderio inarrestabile di acquistare beni, in qualsiasi posto è una vera e propria patologia, una dipendenza simile a quella di droga e alcol. Lo ha affermato che Michele Cucchi, direttore sanitario del centro Sant'Agostino di Milano. Lo shopping sfrenato è un disturbo comportamentale che va distinto dal semplice consumismo caratteristico dell'attuale società, visto che crea una dipendenza da cui è molto difficile uscirne: l'unica via per sentirsi meglio è comprare, in ogni luogo. Chissà cosa penserà Serena Rossi della vicenda avvenuta a Roma nelle ultime ore a Roma? La Carmen Catalano di "Un posto al sole", lo ricordiamo, è incinta. L'attrice dunque aspetta un bebè da Davide Devenuto. Serena ha lasciato che fossero i fatti a parlare per lei: giorni fa tutti hanno avuto modo di notare il suo ventre ingrossato in occasione della prima puntata de "Il Grande Match", programma presentato da Flavio Insinna. La Rossi indossava un abito molto aderente che metteva in risalto le sue forme e il 'pancino'. La scintilla tra Serena Rossi e Davide Devenuto scoccò nel 2008 proprio sul set di "Un posto al sole".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

New York, petardo esplode al Central Park: ragazzo rischia amputazione gamba

Articolo Successivo

Apple brevetta tecnologia per bloccare iPhone durante concerti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023