Shopping sfrenato fingendosi Serena Rossi di "Un posto al sole"

Due donne di 32 anni, una di Napoli e l'altra di Caserta, sono state arrestate ieri a Roma dai carabinieri con l'accusa di truffa
e possesso di documenti falsi
. Le due avevano alterano carte di credito, libretti di assegni e documenti d'identità intestati a Serena Rossi
, attrice diventata famosa grazie a "Un posto al sole".
Le due 32enni, dunque, facevano shopping sfrenato per le vie del centro di Roma alle spalle di Serena Rossi
, attrice che interpreta Carmen Catalano in "Un posto al sole". I carabinieri hanno beccato le due mentre uscivano da un lussuoso negozio in via Condotti: avevano appena acquistato un orologio che costava 5.000 euro con un assegno contraffatto e probabilmente non coperto
. I militari erano in borghese e monitoravano la zona assieme ad altri colleghi per prevenire truffe, rapine e borseggi che, soprattutto in questo periodo, sono aumentati per la massiccia presenza di stranieri.
I militari hanno notato subito la forte somiglianza tra una delle due ragazze e Serena Rossi. Dopo i primi accertamenti, è stato scoperto che le 32enni avevano appena acquistato un costoso orologio con un assegno falso e documenti intestati all'attrice de "Un posto al sole". Sono immediatamente scattate le manette per le donne, che verranno a breve giudicate con rito direttissimo
.
E' probabile che le due donne campane arrestate nelle ultime ore a Roma perché si sono spacciate per Serena Rossi siano malate di shopping compulsivo
. Ebbene sì, il desiderio inarrestabile di acquistare beni, in qualsiasi posto è una vera e propria patologia, una dipendenza simile a quella di droga e alcol. Lo ha affermato che Michele Cucchi, direttore sanitario del centro Sant'Agostino di Milano. Lo shopping sfrenato è un disturbo comportamentale che va distinto dal semplice consumismo caratteristico dell'attuale società
, visto che crea una dipendenza da cui è molto difficile uscirne: l'unica via per sentirsi meglio è comprare, in ogni luogo.
Chissà cosa penserà Serena Rossi della vicenda avvenuta a Roma nelle ultime ore a Roma? La Carmen Catalano di "Un posto al sole", lo ricordiamo, è incinta.
L'attrice dunque aspetta un bebè da Davide Devenuto. Serena ha lasciato che fossero i fatti a parlare per lei: giorni fa tutti hanno avuto modo di notare il suo ventre ingrossato in occasione della prima puntata de "Il Grande Match"
, programma presentato da Flavio Insinna. La Rossi indossava un abito molto aderente che metteva in risalto le sue forme e il 'pancino'.
La scintilla tra Serena Rossi e Davide Devenuto scoccò nel 2008 proprio sul set di "Un posto al sole".