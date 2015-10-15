Home Serie TV "Aquarius": Serie Tv su Sky Atlantic Hd, Duchovny contro Charles Manson

"Aquarius": Serie Tv su Sky Atlantic Hd, Duchovny contro Charles Manson

di Redazione 15/10/2015

A molte persone piacciono i film che trattano crimini, storie di serial killer, e stragi. E' probabile, dunque, che verrà apprezzata anche la serie tv trasmessa da stasera, alle 21.10, su Sky Atlantic Hd, incentrata sul serial killer Charles Manson, che fece tremare Los Angeles negli anni '60 La serie tv sullo psicopatico Manson, attualmente in carcere, è intitolata "Aquarius" ed è articolata in 13 episodi. Già confermata la seconda stagione. A vestire i panni del criminale è l'attore Gethin Antony. "Aquarius", dunque, è incentrata su Charles Manson, uno degli uomini più terribili della storia che diede vita a una setta fondata su un imperativo: uccidere le celebrità. Manson cadde nel tunnel della depressione e della frustazione per non essere riuscito a 'sfondare' nel mondo della musica e, successivamente, tale disagio emotivo si trasformò in follia. Nel cast di "Aquarius" anche David Duchovny, attore venuto alla ribalta dopo aver interpretato Fox Mulder nella serie tv X Files. Stavolta Duchovny veste i panni del sergente Sam Hodiak, un uomo dalla vita tormentata sia sul versante personale che professionale. La serie tv è ambientata nell'America del 1967, quando c'era la smania di contrastare perbenisti e coloro che volevano fare la guerra per risolvere i problemi. Il sergente Hodiak, a un certo punto, conoscerà Charles Manson, capo di una setta di cui fanno parte donne giovani ed emotivamente fragili. Il leader magnetico della setta diventerà un serial killer, quindi Hodiak tenterà di scoprirlo ed arrestarlo. Il delitto più efferato e celebre commesso da Manson fu quello a Cielo Drive, dove perse la vita anche Sharon Tate, moglie del noto regista e attore Roman Polanski. Charles Manson, oggi 80enne, si è visto rigettare ben 12 volte la richiesta di libertà sulla parola. L'uomo venne condannato a morte e si vide commutare la pena in ergastolo in quanto, nel 1972, in California venne abolita la pena di morte.

