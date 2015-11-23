Argentina, Mauricio Macri Batte Daniel Scioli: Nuovo Presidente. Kirchnerismo Finisce

"Nel ballottaggio gli argentini hanno eletto un nuovo presidente l'ingegnere Mauricio Macri, che ho appena salutato telefonicamente".

"E' una giornata storica, un cambio d'epoca che ci deve portare al futuro".

al ballottaggio da, esponente dell'alleanza di centrodestra 'Cambiemos'. Ora Macri è il nuovo presidente dell'Argentina. Il neo presidente del Paese sudamericano. Scioli, invece, ha ottenuto il 48,5% dei voti. Il delfino della Kirchner ha accettato la, congratulandosi con Macri. Nel centro Costa Salguero, quartier generale di, tutti hanno iniziato a festeggiare dopo l'annuncio della vittoria di. Scioli, dopo aver ammesso la disfatta elettorale, ha dichiarato:Macri, entusiasta per il trionfo al ballottaggio, ha detto nel corso del suo primo discorso:L'elezione di Macri, dunque, pone fine al 'kirchnerismo', iniziato nel lontano 2003 con la presidenza di; poi, le redini del Paese, le prese la moglie Cristina, che è stata presidente dell'Argentina fino al 2015. Ora si cambia, ora l'Argentina vira a destra.. A perdere queste elezioni non è stato tanto Daniel Scioli ma Cristina Kirchner anche se, secondo voci di corridoio, la presidente uscente è pronta a tornare in campo se la 'cura Macri' non sortisse gli effetti sperati, ovvero