Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Argentina, Mauricio Macri Batte Daniel Scioli: Nuovo Presidente. Kirchnerismo Finisce

Redazione Avatar

di Redazione

23/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cristina Kirchner, presidente argentina uscente, è triste perché il suo candidato, Daniel Scioli, è stato sconfitto al ballottaggio da Mauricio Macri, esponente dell'alleanza di centrodestra 'Cambiemos'. Ora Macri è il nuovo presidente dell'Argentina. Il neo presidente del Paese sudamericano ha vinto grazie al 51,4% dei consensi. Scioli, invece, ha ottenuto il 48,5% dei voti. Il delfino della Kirchner ha accettato la sconfitta, congratulandosi con Macri. Nel centro Costa Salguero, quartier generale di "Cambiemos", tutti hanno iniziato a festeggiare dopo l'annuncio della vittoria di Macri. Scioli, dopo aver ammesso la disfatta elettorale, ha dichiarato:
"Nel ballottaggio gli argentini hanno eletto un nuovo presidente l'ingegnere Mauricio Macri, che ho appena salutato telefonicamente".
Macri, entusiasta per il trionfo al ballottaggio, ha detto nel corso del suo primo discorso:
"E' una giornata storica, un cambio d'epoca che ci deve portare al futuro".
L'elezione di Macri, dunque, pone fine al 'kirchnerismo', iniziato nel lontano 2003 con la presidenza di Nestor Kirchner; poi, le redini del Paese, le prese la moglie Cristina, che è stata presidente dell'Argentina fino al 2015. Ora si cambia, ora l'Argentina vira a destra. Non sarà facile per Macri risolvere le innumerevoli problematiche di un Paese in pessime condizioni economiche. A perdere queste elezioni non è stato tanto Daniel Scioli ma Cristina Kirchner anche se, secondo voci di corridoio, la presidente uscente è pronta a tornare in campo se la 'cura Macri' non sortisse gli effetti sperati, ovvero non facesse 'risplendere', sul versante economico e sociale, l'Argentina.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Valeria Solesin, Camera Ardente Allestita: Domani Funerali. Renzi e Mattarella Presenti?

Articolo Successivo

Facebook, Mark Zuckerberg Lascerà Lavoro (Temporaneamente) dopo Nascita Figlia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023