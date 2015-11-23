Argentina, Mauricio Macri Batte Daniel Scioli: Nuovo Presidente. Kirchnerismo Finisce
di Redazione
23/11/2015
"Nel ballottaggio gli argentini hanno eletto un nuovo presidente l'ingegnere Mauricio Macri, che ho appena salutato telefonicamente".Macri, entusiasta per il trionfo al ballottaggio, ha detto nel corso del suo primo discorso:
"E' una giornata storica, un cambio d'epoca che ci deve portare al futuro".L'elezione di Macri, dunque, pone fine al 'kirchnerismo', iniziato nel lontano 2003 con la presidenza di Nestor Kirchner; poi, le redini del Paese, le prese la moglie Cristina, che è stata presidente dell'Argentina fino al 2015. Ora si cambia, ora l'Argentina vira a destra. Non sarà facile per Macri risolvere le innumerevoli problematiche di un Paese in pessime condizioni economiche. A perdere queste elezioni non è stato tanto Daniel Scioli ma Cristina Kirchner anche se, secondo voci di corridoio, la presidente uscente è pronta a tornare in campo se la 'cura Macri' non sortisse gli effetti sperati, ovvero non facesse 'risplendere', sul versante economico e sociale, l'Argentina.
Redazione
