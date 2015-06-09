Home Sport AS Roma: nuove maglie ispirate alle armature dei centurioni

di Redazione 09/06/2015

La Roma ha svelato la nuova divisa per la stagione 2015/2016. I giallorossi avranno un look decisamente più aggressivo, visto che la nuova maglia è ispirata all'armatura dei centurioni romani. Sul sito ufficiale dell'AS Roma si legge: "Traendo ispirazione dalle armature indossate dai centurioni romani, la nuova maglia è stata progettata per creare un look aggressivo. La squadra scenderà in campo pronta per la battaglia e i giocatori saranno determinati a combattere come legionari e a mostrare la forza radicata nel loro impegno per il gruppo". Una novità sarà la raffigurazione dietro alla maglia delle varie bellezze architettoniche di Roma.

