Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

AS Roma: nuove maglie ispirate alle armature dei centurioni

Redazione Avatar

di Redazione

09/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La Roma ha svelato la nuova divisa per la stagione 2015/2016. I giallorossi avranno un look decisamente più aggressivo, visto che la nuova maglia è ispirata all'armatura dei centurioni romani. Sul sito ufficiale dell'AS Roma si legge: "Traendo ispirazione dalle armature indossate dai centurioni romani, la nuova maglia è stata progettata per creare un look aggressivo. La squadra scenderà in campo pronta per la battaglia e i giocatori saranno determinati a combattere come legionari e a mostrare la forza radicata nel loro impegno per il gruppo". Una novità sarà la raffigurazione dietro alla maglia delle varie bellezze architettoniche di Roma.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Napoli, scassinavano loculi e li rivendevano: 17 indagati

Articolo Successivo

Mary Ellen Trainor è morta: recitò ne "I Goonies", grande caratterista

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

10/12/2016

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016