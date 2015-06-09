Home Spettacoli Mary Ellen Trainor è morta: recitò ne "I Goonies", grande caratterista

Mary Ellen Trainor è morta: recitò ne "I Goonies", grande caratterista

di Redazione 09/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Addio a Mary Ellen Trainor, attrice 62enne che recitò in numerosi film, tra cui "I Goonies". In realtà la Trainor è morta lo scorso 20 maggio ma solamente nelle ultime ore ne è stata data notizia. Oltre alle brevi partecipazioni in film importanti come "Ritorno al futuro" e "Forrest Gump", Mary Ellen fu protagonista di pellicole cult, tra cui "Ghostbusters 2" e "Arma letale". Uno dei ruoli, però, per cui la Trainor verrà ricordata particolarmente è quello della madre di due protagonisti de "I Goonies", film che proprio quest'anno compie 30 anni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp