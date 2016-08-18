Home Home Italia-Usa Olimpiadi, A Quando La Semifinale Di Volley?

Italia-Usa Olimpiadi, A Quando La Semifinale Di Volley?

di Redazione 18/08/2016

ITALIA-IRAN 3-0 ED E' SEMIFINALE Segnatevelo in agenda. Venerdì. Domani, la Volley maschile azzurra tenterà di fare ancora la storia, per la sesta volta consecutiva ai giochi in semifinale. Ed è quasi sempre stata medaglia! Lo scontro con l'Iran non ha esordito nel migliore dei modi. Nel primo set, l'Italia sbaglia tanto, troppo, concedendo matchball fin troppo facili. Tuttavia, porta a casa il set per 31-20. Nel secondo set, al rientro sul campo, l'Iran appare ancora agguerrito e voglioso di portarsi a casa il risultato. Tuttavia, dal terzo set, non c'è storia. L'Italia fa gli ultimi match e sbaglia poco. Domina e all'Iran non resta che subire una cocente sconfitta. Vincendo per 3-0, si aggiudica la sesta semifinale consecutiva ai Giochi Olimpici. Battere gli Usa non sarà facile. La squadra ha raggiunto una nuova maturità rispetto alla sconfitta passata. La storia non s'insegna e nello sport contano le condizioni, anche mentali. Tecnica, cuore e tenacia varranno sicuramente una medaglia al Volley maschile azzurro. Ovviamente, ci auguriamo sia d'oro, sebbene non sia facile. Venerdì, con cinque set, gli azzurri del volley faranno la storia, anche a Rio 2016!

