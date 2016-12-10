Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa
di Redazione
10/12/2016
In Italia la maggioranza delle scommesse sportive sul calcio viene piazzata sul campionato di Serie A. Pur tuttavia, non è da trascurare il campionato cadetto in quanto è in genere più equilibrato e caratterizzato molto spesso da risultati a sorpresa. Non a caso, rispetto alla Serie A, i bookmakers sul campionato cadetto propongono in media delle quote scommesse più alte ragion per cui sono ancor più importanti i Pronostici Serie B specie se questi vengono formulati sfruttando ogni variabile in gioco, dalla situazione di classifica delle squadre al loro stato di forma e passando per la presenza di indisponibili, infortunati e/o squalificati che possano portare l'allenatore a fare delle scelte più o meno agevoli riguardo all'11 titolare da mandare in campo. In altre parole, per passare alla cassa e per incassare vincite più corpose spesso la Serie B, con il giusto fiuto, e con quel pizzico di fortuna che non deve mai mancare, rappresenta una vera e propria miniera d'oro. E questo anche perché, rispetto alla Serie A, il campionato cadetto attualmente è strutturato in maniera tale che la lotta per la promozione diretta unitamente alla lotta per non retrocedere, ed alla lotta per un posto nei playoff al termine della stagione regolare, fanno sì che nessuna partita in calendario nel corso della stagione sia mai 'scontata' al netto di quelli che possono essere i valori in campo. E poi c'è anche da dire che, al pari della Serie A, pure per il campionato di calcio cadetto i migliori bookmakers permettono di piazzare scommesse online antepost ed anche scommesse live potendo accedere ad un'ampia gamma di selezioni e di opzioni per giocate in singola come in multipla. Inoltre, il bonus di benvenuto scommesse offerto dai migliori bookmakers è di norma spendibile da parte del giocatore, che ha aperto un conto di gioco, su qualsiasi evento sportivo in palinsesto e quindi anche per il campionato di calcio cadetto che, rispetto a quello di Serie A storicamente dominato dalle squadre del Nord, è invece per rappresentatività a livello territoriale il 'vero' campionato di calcio degli italiani.
Redazione
