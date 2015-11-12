Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tomaso Trussardi Regala Porsche a Michele Hunziker: Regalo da 200.000 Euro

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alla faccia della povertà e delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Tomaso Trussardi ha regalato una splendida e potente Porsche rossa alla sua celebre dolce metà, la showgirl Michelle Hunziker

  In base alle prime indiscrezioni, il rampollo della famiglia Trussardi non bada a spese quando si tratta di fare regali alle persone che ama di più, quindi Michelle e le figlie Sole e Celeste. Stavolta, però, Tomaso si è superato. Ora la Hunziker potrà sfrecciare per le vie di Milano con la sua potente vettura che, a quanto pare, vale circa 200.000 euro. Alla faccia di tutti coloro che avevano ipotizzato una rottura tra Michelle e Tomaso. La relazione tra l'ex di Eros Ramazzotti e il ricco imprenditore italiano va a gonfie vele, e la Porsche rossa ne è chiara dimostrazione. Michelle non si può, dunque, lamentare del suo nuovo compagno: è bello, ricco, famoso e magnanimo. Certo, se la coppia, in futuro, vorrà avere altri figli dovrà acquistare un'altra auto, visto che l'abitacolo di una Porsche Carrera non è proprio spazioso. O no? Intanto Michelle si gode il suo regalo da 200.000 euro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ascoli, Arresto Cardiaco Stronca Bimbo in Sala Attesa del Pediatra

Articolo Successivo

Alain Toussaint E' Morto: Leggenda del Soul, Jazz e R&amp;B, Collaborò con Joe Cocker e Paul McCartney

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

23/01/2024

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

23/01/2024