Tomaso Trussardi Regala Porsche a Michele Hunziker: Regalo da 200.000 Euro

Tomaso Trussardi Regala Porsche a Michele Hunziker: Regalo da 200.000 Euro

di Redazione 12/11/2015

Alla faccia della povertà e delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese. Tomaso Trussardi ha regalato una splendida e potente Porsche rossa alla sua celebre dolce metà, la showgirl Michelle Hunziker In base alle prime indiscrezioni, il rampollo della famiglia Trussardi non bada a spese quando si tratta di fare regali alle persone che ama di più, quindi Michelle e le figlie Sole e Celeste. Stavolta, però, Tomaso si è superato. Ora la Hunziker potrà sfrecciare per le vie di Milano con la sua potente vettura che, a quanto pare, vale circa 200.000 euro. Alla faccia di tutti coloro che avevano ipotizzato una rottura tra Michelle e Tomaso. La relazione tra l'ex di Eros Ramazzotti e il ricco imprenditore italiano va a gonfie vele, e la Porsche rossa ne è chiara dimostrazione. Michelle non si può, dunque, lamentare del suo nuovo compagno: è bello, ricco, famoso e magnanimo. Certo, se la coppia, in futuro, vorrà avere altri figli dovrà acquistare un'altra auto, visto che l'abitacolo di una Porsche Carrera non è proprio spazioso. O no? Intanto Michelle si gode il suo regalo da 200.000 euro.

