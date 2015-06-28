Loading...

Assenteismo a Ravanusa: 256 giorni di assenza dal lavoro, dipendente comunale fermato

28/06/2015

Ha esibito certificati medici falsi e si è assentato dal lavoro per ben 256 giorni dal gennaio 2014 a maggio 2015. E' successo a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove un dipendente comunale è stato fermato dai finanzieri nell'ambito dell'operazione ribattezzata 'Romanian dental tour'. In sostanza, l'uomo diceva di recarsi in Romania per curarsi ma, in realtà gestiva loschi affari. Il medico che ha rilasciato i certificati falsi è ricercato. Il dipendente comunale, invece, si trova nel carcere di Petrusa. Si attende la convalida del fermo del gip. Ennesima vicenda italiana di truffa e speculazione ai danni dello Stato.
