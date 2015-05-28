Loading...

Auto più rubate: Fiat Panda in vetta, seguono Punto e 500

28/05/2015

Chi si accinge ad acquistare una nuova auto deve sapere che esistono dei modelli molto appetibili ai ladri; insomma, esistono vetture che vengono più rubate rispetto ad altre per diversi motivi, non legati necessariamente al prezzo.

Riportiamo l'elenco, stilato dal Ministero dell'Interno, delle auto più rubate nel 2014.

1 - Fiat Panda

2 - Fiat Punto

3 - Fiat 500

4 - Fiat Uno

5 - Lancia Ypsilon

6 - Ford Fiesta

7 - Volkswagen Golf

8 - Smart Fortwo

9 - Opel Corsa

10 - Fiat Grande Punto

Speriamo che la vostra auto non sia una di quelle in classifica; altrimenti dovreste adottare precauzioni per evitare un probabile furto.

