Auto più rubate: Fiat Panda in vetta, seguono Punto e 500
di Redazione
28/05/2015
Chi si accinge ad acquistare una nuova auto deve sapere che esistono dei modelli molto appetibili ai ladri; insomma, esistono vetture che vengono più rubate rispetto ad altre per diversi motivi, non legati necessariamente al prezzo.
Riportiamo l'elenco, stilato dal Ministero dell'Interno, delle auto più rubate nel 2014.
1 - Fiat Panda
2 - Fiat Punto
3 - Fiat 500
4 - Fiat Uno
5 - Lancia Ypsilon
6 - Ford Fiesta
7 - Volkswagen Golf
8 - Smart Fortwo
9 - Opel Corsa
10 - Fiat Grande Punto
Speriamo che la vostra auto non sia una di quelle in classifica; altrimenti dovreste adottare precauzioni per evitare un probabile furto.
