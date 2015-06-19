Home Attualità Autovelox: niente revisione? Multe nulle. Art. 45 Codice della strada parzialmente illegittimo

di Redazione 19/06/2015

Una parte dell'art. 45 del Codice della strada è tutto da rifare per la Corte costituzionale in quanto costituzionalmente illegittimo. Si tratta della mancata previsione di una periodica revisione degli autovelox. L'associazione dei consumatori esulta, in quanto la decisione della Consulta apre la strada a innumerevoli ricorsi per ottenere risarcimenti. I giudici della Corte costituzionale hanno asserito che viene violato il principio del ragionevolezza. "I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale", recita la sentenza della Consulta. L'assenza di "verifiche periodiche" e "manutenzione", secondo i giudici costituzionali, è meramente irragionevole.

