Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Berlino violenta: turista italiano massacrato presso stazione metro

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ondata di violenza, negli ultimi tempi, in Germania. Un 23enne italiano è stato picchiato da 3 sconosciuti presso l'affollata stazione metropolitana di Schlesisches Tor, a Berlino.

Secondo un testimone, che poi è intervenuto ed ha messo in fuga i 3 balordi, sul turista italiano è stato dapprima spruzzato spray urticante. Il 23enne ha riportato gravi ferite, tra cui la frattura del cranio, ma non rischia la morte. Ignoto il movente dell'aggressione. Si esclude l'ipotesi razzista. Gli inquirenti ritengono che, probabilmente, gli aggressori fossero ubriachi.

A Berlino sono state accoltellate molte persone negli ultimi mesi, tra cui due uomini che si trovavano su un autobus. Anche in tal caso gli aggressori sono fuggiti immediatamente. Bersaglio degli incivili e degli insensibili, in Germania, anche i senzatetto: molti sono stati derubati e picchiati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Checco Zalone: impiegato trasferito in Norvegia nel nuovo film

Articolo Successivo

Banda ultra larga, Renzi: "Governo non fa piani industriali"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016