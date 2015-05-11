Berlino violenta: turista italiano massacrato presso stazione metro

Ondata di violenza, negli ultimi tempi, in Germania. Un 23enne italiano è stato picchiato da 3 sconosciuti presso l'affollata stazione metropolitana di Schlesisches Tor, a Berlino.

Secondo un testimone, che poi è intervenuto ed ha messo in fuga i 3 balordi, sul turista italiano è stato dapprima spruzzato spray urticante. Il 23enne ha riportato gravi ferite, tra cui la frattura del cranio, ma non rischia la morte. Ignoto il movente dell'aggressione. Si esclude l'ipotesi razzista. Gli inquirenti ritengono che, probabilmente, gli aggressori fossero ubriachi.

A Berlino sono state accoltellate molte persone negli ultimi mesi, tra cui due uomini che si trovavano su un autobus. Anche in tal caso gli aggressori sono fuggiti immediatamente. Bersaglio degli incivili e degli insensibili, in Germania, anche i senzatetto: molti sono stati derubati e picchiati.