Banda ultra larga, Renzi: "Governo non fa piani industriali"

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2015

Il quotidiano Repubblica avrebbe rivelato che il Governo starebbe lavorando a un progetto audace sulle grandi reti, mettendo in gioco anche Enel.

Renzi ha scritto su Twitter che la banda ultra larga costituisce un "settore strategico" ma non è compito dell'esecutivo fare piani industriali. "L'energia è il nostro mestiere ma le infrastrutture devono evolvere anche nel settore dell'energia", ha asserito il presidente Enel Patrizia Grieco.

Repubblica ha messo in evidenza che la chiamata di Enel farebbe diminuire l'importanza della rete privata di Telecom.

La Grieco ha aggiunto: "A prescindere da Enel credo anche io che la banda larga sia un obiettivo strategico per questo Paese".

